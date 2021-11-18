Американских туристов, пробравшихся ночью в Колизей выпить пива, оштрафовали на 800 евро

Двое американских туристов в Италии получили штрафы в 800 евро за то, что без билета пробрались в Колизей ночью, чтобы выпить там пива.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел еще в ночь с воскресенья на понедельник, 15 ноября. Насколько известно, двое молодых мужчин около полуночи перелезли через забор и двинулись на второй ярус здания, как в давние времена заходили туда зрители. Там они выбрали одну из арок с видом на Рим и открыли пиво, которое принесли с собой.

О нарушителях сообщил полиции кто-то из прохожих после полуночи.

"В ранние часы понедельника люди заметили, что двое молодых людей распивают пиво в Колизее, сидя в обращенной к городу арке на втором уровне. Они сообщили об этом патрулю в полицейской машине, которую нашли неподалеку, и они впоследствии остановили молодых людей на Via dei Fori Imperiali (одна из улиц, расходящихся от Колизея)", - рассказали в пресс-службе полиции.

Американцам выписали штраф в 800 евро.

Это не первый случай, когда туристы неправильно вели себя в Колизее, и далеко не самый скандальный. В 2019 году получил огласку случай, когда немецкий студент нацарапал свои инициалы на стенах здания, а в 2014 году – такой же поступок российского туриста.

Построенный 2 тысячи лет назад Колизей – самый большой амфитеатр Римской империи, а сейчас – один из самых привлекательных исторических памятников Италии.

В 2019 году, до пандемии коронавируса, его посетили около 7,6 млн туристов.