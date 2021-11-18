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Американських туристів, що вночі пробралися в Колізей випити пива, оштрафували на 800 євро

Четвер, 18 листопада 2021, 09:13

Двоє американських туристів в Італії отримали штрафи на 800 євро за те, що без квитка пробралися до Колізею вночі, щоб випити там пива.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Інцидент стався ще в ніч з неділі на понеділок, 15 листопада.. Наскільки відомо, двоє молодих чоловіків близько опівночі перелізли через огорожу і рушили на другий ярус будівлі, як у давні часи заходили туди глядачі. Там вони обрали одну з арок з краєвидом на Рим та відкрили пиво, яке принесли з собою. 

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Про порушників повідомив поліції хтось із перехожих після опівночі.

"У ранні години понеділка люди помітили, що двоє молодих людей розпивають пиво у Колізеї, сидячи в повернутій до міста арці на другому рівні. Вони повідомили про це патрулю в поліцейській машині, яку знайшли неподалік, і вони згодом зупинили молодиків на Via dei Fori Imperiali (одна з вулиць, що розходяться від Колізею)", - розповіли у пресслужбі поліції. 

Американцям виписали штраф на 800 євро. 

Це не перший випадок, коли туристи неналежно поводилися в Колізеї, і далеко не найскандальніший. У 2019 році набув розголосу випадок, коли німецький студент надряпав свої ініціали на стінах будівлі, а в 2014 році - такий же вчинок російського туриста. 

Споруджений 2 тисячі років тому Колізей - найбільший амфітеатр Римської імперії, а зараз - одна з найпривабливіших історичних пам’яток Італії.

У 2019 році, до пандемії коронавірусу, його відвідали близько 7,6 млн туристів.






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Італія Туризм
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