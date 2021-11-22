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Укр / Рус

Ослепляли лазерами и бросали камни: большая группа мигрантов попыталась прорвать границу Польши

Понедельник, 22 ноября 2021, 10:25

Польские пограничники сообщили, что группа примерно из 150 агрессивно настроенных иностранцев пыталась прорваться на территорию Польши вблизи села Дубичи Церковные.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"21 ноября на охраняемом участке в районе Дубичей Церковных около 150 агрессивных иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши. Атаку на польской границе контролировали белорусские службы", - говорится в Twitter пограничной службы Польши.

"Атака началась с забрасывания камнями польских постов. Затем было ослепление фонариками и лазерами, на концертину (колючую проволоку. - Ред.) поставили деревянный мостик, и таким образом мигранты начали попытку прорыва", - цитирует RMF 24 представительницу пограничной службы Анну Михальску.

В результате, по ее словам, в Польшу проникли 70 человек. Их задержали, проинформировали об обязанности покинуть территорию Польши и доставили на границу. В инциденте никто не пострадал.

Всего за последние сутки пограничники зафиксировали 346 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью в Польшу. За пособничество было задержано три человека: двое граждан Сирии и один - Грузии.

Как сообщалось, также за прошедшие сутки в Польше задержали трех украинских граждан, перевозивших нелегальных мигрантов с "белорусского маршрута".

С начала миграционного кризиса на границе задержали уже более 300 водителей, помогавших мигрантам продолжить путь дальше вглубь территории ЕС.

По данным пограничной службы, с начала 2021 года было зарегистрировано уже более 35 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси. Абсолютное большинство из них, более 17 тысяч, произошло в октябре, в ноябре – уже более 6000.

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Польша шантаж мигрантами Беларусь
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