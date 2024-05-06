Оппозиция в Британии попытается объявить вотум недоверия премьеру Сунаку

Оппозиционная Либерально-демократическая партия Великобритании объявила о намерениях объявить вотум недоверия правительству премьер-министра Риши Сунака от Консервативной партии, чтобы ускорить проведение парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лидер либерал-демократов Эд Дейви заявил, что причиной вотума недоверия являются неудачные результаты консерваторов на местных выборах, которые состоялись на прошлой неделе.

"Эти местные выборы показали, что страна устала от Риши Сунака и его недееспособного консервативного правительства", – заявил он.

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По итогам выборов британские консерваторы потеряли 474 места в местных советах и оказались на третьем месте по их количеству, тогда как главная оппозиционная Лейбористская партия получила 186 мест, а Либерально-демократическая партия – 104.

Вотум недоверия либерал-демократы подадут в парламенте во вторник, 7 мая. Его, скорее всего, отклонят – даже если консерваторы, которые все еще имеют большинство мест в Палате общин, позволят ему пройти.

Последний раз вотум недоверия вызвал досрочные выборы в Британии в 1979 году. Тогдашний премьер-министр от лейбористов Джим Каллаген проиграл голосование в парламенте и попросил о роспуске правительства.

Несмотря на неудачи на местных выборах, в Консервативной партии, похоже, пока отказались от идеи смены лидера и премьер-министра Риши Сунака.