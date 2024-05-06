Экс-премьеру Мальты объявили подозрение в коррупционном деле о приватизации больниц

Генеральная прокуратура Мальты объявила уголовные обвинения бывшему премьер-министру Джозефу Мускату в связи с противоречивой сделкой о приватизации трех государственных больниц в 2016 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Malta.

В обвинительном акте 19 людям, среди которых – Мускат, бывший руководитель его аппарата Кит Шембри и экс-министр энергетики Конрад Мицци – предъявили обвинения в многолетнем деле о возможной коррупции при продаже больниц группе Vitals Global Healthcare.

Как писали СМИ, Мускат якобы получил 60 тысяч евро от компании, связанной с американской группой Steward Health Care, которая в 2018 году взяла на себя контракт с больницами от Vitals Global Healthcare.

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Точный характер обвинений в отношении фигурантов еще не раскрыт.

Сам экс-премьер Мальты в Facebook прокомментировал сообщение об обвинениях, заявив, что его преследование стало "позором и мерзостью, когда жизни десятков людей годами выбрасываются на бюрократическую свалку ради удобства некоторых".

"Всех, кто запятнал себя этой несправедливостью, или умыл руки от попыток ее исправить, самым строгим образом будет судить народ немедленно, правосудие – через годы, а история – навсегда. Я готов к борьбе с теми, кто хочет отомстить мальтийцам", – добавил он.

Джозеф Мускат стал премьер-министром Мальты в 2013 году и ушел в отставку в январе 2020-го на фоне общественного давления в связи с убийством журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции.