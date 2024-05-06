Макрон поблагодарил Си за обязательство "воздержаться от продажи оружия" России

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем в Париже приветствовал обязательство Пекина "воздерживаться от продажи любого оружия" и "любой помощи Москве".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Париже 6 мая, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон заявил, что Франция "уважает давние связи между Китаем и Россией".

"Учитывая эту непростую историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения", – добавил он.

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Французский президент также отметил, что Париж стремится "поддерживать тесный диалог" с Китаем, а визит Си Цзиньпина является возможностью убедиться, что Пекин не оказывает явной поддержки российским военным усилиям.

Макрон также приветствовал готовность китайского визави "попросить все стороны, участвующие" в различных конфликтах, "объявить олимпийское перемирие" во время Парижских игр этим летом.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам. Во Франции он будет находиться в понедельник и вторник, после чего отправится в Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в мае может отправиться с визитом в Китай.