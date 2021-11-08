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Беларусь на 25 лет продлила размещение в стране двух военных объектов РФ - росСМИ

Понедельник, 8 ноября 2021, 16:40

Соглашения о размещении на территории Беларуси двух российских военных объектов, узла связи ВМФ в Вилейке и радиолокационной станции в Барановичах, продлили на 25 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на протоколы, опубликованные в понедельник.

Еще 20 октября министры обороны РФ Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков соглашений о размещении этих двух объектов в Белоруссии, но сроки тогда не называли.

43-й узел связи ВМФ РФ "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга" под Барановичами, работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении, расположены в Беларуси с 1995 года.

Согласно справке "Интерфакса", "Волга" умеет обнаруживать баллистические ракеты, идентифицировать и отслеживать их, рассчитывая точки старта и падения. Станция контролирует территории Западной Европы и районы патрулирования подлодок НАТО на севере Атлантического океана.

Узел связи "Вилейка" обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ РФ с находящимися в разных частях мира атомными подлодками, а также проводит радиотехническую разведку, радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС РФ.

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