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Венецианская комиссия избрала нового президента

Пятница, 10 декабря 2021, 12:40

Венецианская комиссия избрала нового президента – Клер Бази-Малори, которая сменила на этом посту Джанни Букиккио.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Клер Бази-Малори – французская юристка, с 2010 года – член Конституционного суда Франции, член Венецианской комиссии – с 2014 года. За свою более 40-летнюю карьеру она занимала ряд других должностей во Франции и награждена Орденом почетного легиона, высшей государственной наградой.

Ее двухлетний срок полномочий начинается уже с 10 декабря, в 2023 году она имеет право переизбраться.

Клер Бази-Малори сменит в должности Джанни Букиккио, возглавлявшего "Венецианку" с 2009 года.

Он продолжит сотрудничать с Венецианской комиссией как специальный представитель.

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Венецианская комиссия
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