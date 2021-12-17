Вторую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом
Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток-2" началась 17 декабря.
Об этом заявила компания-оператор Nord Stream 2 AG, сообщает "Европейская правда".
"Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ранее на второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.
О заполнении газом первой нитки "Северного потока-2" стало известно в начале октября.
Напомним, немецкий энергетический регулятор заявил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года.
В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".
Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что пока не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".
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