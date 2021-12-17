Вторую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом

Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток-2" началась 17 декабря.

Об этом заявила компания-оператор Nord Stream 2 AG, сообщает "Европейская правда".

"Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ранее на второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

О заполнении газом первой нитки "Северного потока-2" стало известно в начале октября.

Напомним, немецкий энергетический регулятор заявил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что пока не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

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