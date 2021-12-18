Официально прекратилось членство России в Договоре об открытом небе

С 18 декабря окончательно прекратилось членство России в Договоре об открытом небе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс".

РФ больше не сможет совершать надзорные полеты над территорией союзников из НАТО. Информацию об их военных объектах Москва будет получать через спутники.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов в интервью "Известиям" сообщил, что Москва "до последнего предпринимала все возможные усилия по сохранению договора, давая администрации США возможность принять решение о возвращении к Договору об открытом небе".

Членство Минска в договоре остается пока открытым.

Напомним, в мае прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.

Россия объявила о начале процедур для выхода из договора в январе 2021 года.

27 мая администрация президента США Джо Байдена сообщила российской стороне, что США не будут возвращаться в Договор об открытом небе.

Договор от 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. США считают, что Россия годами грубо нарушала соглашение.

Теперь между Россией и США в сфере контроля вооружений остается в силе только договор New START - договор о стратегических наступательных вооружениях, который продлили еще на 5 лет.