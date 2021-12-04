Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Послы G7 приветствовали начало работы Этического совета для судебной реформы

Суббота, 4 декабря 2021, 12:32

Послы Группы семи приветствовали начало работы Этического совета при Высшем совете правосудия, от которого зависит успех судебной реформы.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление послы разместили в своем Twitter.

"Послы G7 приветствуют начало работы Этического совета при Высшем совете правосудия с 1 декабря. Мы с нетерпением ожидаем, что этот общий украинско-международный орган будет двигаться вперед в своей важной работе по реформированию ВСП. Послы подчеркивают свою постоянную приверженность поддержке Этического совета при ВСП, а также отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей. Мы призываем все украинские заинтересованные стороны оказать этим органам полную поддержку", - говорится в нем.

Напомним, в Украине назначили первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия - высшего руководящего органа в системе судоустройства, подающего кандидатуры судей для президентских назначений - критериям профессиональной этики и добропорядочности. Ключевой голос в нем будут иметь международные эксперты.

Перед тем создание Этического совета долгое время было заблокировано из-за того, что Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте.

23 октября, после многочисленных призывов, Совет судей все же избрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте и направил в Высший совет правосудия, таким образом разблокировав реформу.

Читайте также: "Судьям будет трудно такое принять": как должна измениться система правосудия в Украине,

а также: От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
G7 (группа семи)
powered by lun.ua

Статьи

Паспорта для диаспоры и врагов Путина: что меняет Зеленский в правилах гражданства

Те, кто решит иметь несколько гражданств, столкнутся с запретом работать в госструктурах, участвовать в политической деятельности…
3 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ

Атаки Кремля в Стокгольме столкнулись с мощным фронтом поддержки Украины демократическим сообществом (укр.)
3 декабря 2021 — Иванна Костина, Европейская правда, из Стокгольма

Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Главной темой переговоров министров был вопрос сдерживания России. Причем в Альянсе согласовали путь, чтобы для санкций против РФ не требовалось единогласие (укр.)
2 декабря 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда