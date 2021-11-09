Назначен первый состав Этического совета, необходимого для реализации судебной реформы

В Украине назначен первый состав Этического совета, который должен установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетельности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как отмечается, состав Этического совета был сформирован в соответствии с положениями закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" № 1635-IX от 14 июля 2021 года.

2 ноября в Высший совет правосудия поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета. Международные и иностранные организации определили список международных экспертов еще 10 сентября 2021 года.

В соответствии с законом "О Высшем совете правосудия", в случае если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов Этического совета в определенный срок, три первых кандидата из списка Совета судей Украины и перечень от международных и иностранных организаций считаются назначенными.

"Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно скорее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось начать важнейший этап инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшее очищение системы", – заявил президент Владимир Зеленский.

Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования также должен провести единовременную оценку соответствия критериям профессиональной этики и добродетельности членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного суда), избранных (назначенных) на должность до вступления в силу закона №1635-ІХ.

Напомним, международные партнеры предложили сильных кандидатов-экспертов в отборочные органы при ВРП и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Однако Совет судей назначил членов только в орган при ВККС, тогда как назначение членов в Этическую комиссию, которая должна играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия, с украинской стороны задерживалось.

13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета.

После того в Офисе президента провели специальную встречу по этому вопросу при участии руководителей органов судейского правления, в частности, председатели Совета судей, Верховного суда, представители парламента, а также послов стран Группы семи.

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио и послы стран "семерки" призвали как можно скорее выдвинуть кандидатов в Этический совет от Совета судей.

23 октября Совет судей Украины избрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте и направил их в Высший совет правосудия, таким образом разблокировав реформу.

Читайте также: "Судьям будет трудно такое принять": как должна измениться система правосудия в Украине,

а также: От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине.