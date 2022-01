Главнокомандующий ВС Украины принял участие в заседании Военного комитета НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран Альянса.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ВСУ.

Залужный во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией с безопасностью вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил.

Meeting with our 🇺🇦 Partner, #NATOCHoDs acknowledged the significant advances in reforms made by the Ukrainian Armed Forces, despite facing significant challenges.



They also reiterated #NATO’s full support to strengthen their capabilities & resilience to cyber/hybrid attacks. pic.twitter.com/z75qRa8i8G