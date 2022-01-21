Канцлер Германии отклонил приглашение Байдена встретиться и обсудить Украину – СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил приглашение президента США Джо Байдена в ближайшее время обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Шольц принял такое решение из-за поездки в Мадрид, многочисленных встреч и желания присутствовать в Германии в связи с развитием пандемии коронавируса.

Обе стороны рассчитывают организовать встречу до середины февраля.

Ранее сообщалось, что Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину.

Официальный Берлин не раз отказывался поставлять Украине вооружение на фоне напряженных отношений Киева и Москвы. Позиция властей Германии такова: летальное оружие не будет поставлено, заявил официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт.

Отказ Берлина относится также к оборонному вооружению, если его можно использовать как летальное.

Ранее Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства.

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