Канцлер Німеччини відхилив запрошення Байдена зустрітися і обговорити Україну – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив запрошення президента США Джо Байдена найближчим часом обговорити ситуацію довкола України.

Про це пише німецьке видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, Шольц прийняв таке рішення через поїздку до Мадриду, численних зустрічей та його бажання бути присутнім у Німеччині у зв'язку з розвитком пандемії коронавірусу.

Обидві сторони наразі розраховують організувати зустріч до середини лютого.

Раніше повідомлялося, що Німеччина отримала від Естонії запит на схвалення поставки гаубиць в Україну.

Офіційний Берлін неодноразово відмовлявся постачати Україні озброєння на тлі напружених відносин Києва та Москви. Позиція влади Німеччини така - летальна зброя не буде поставлена, заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт.

Відмова Берліна стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

Раніше Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.

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