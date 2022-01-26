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Суд ЕС аннулировал решение оштрафовать Intel на 1 млрд евро, принятое в 2009 году

Среда, 26 января 2022, 14:23

Суд Европейского союзу аннулировал решение Еврокомиссии оштрафовать компанию Intel на 1,06 млрд евро за нарушение правил конкуренции, принятое в 2009 году.

Об этом говорится в решении суда, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды.

Еврокомиссия в своем антимонопольном расследовании пришла к выводу, что компания Intel создавала препятствия для конкуренции в период 2002-2007 годов, предлагая производителям компьютеров компенсационные скидки, если те соглашались закупать у нее все или почти все (не менее 95%) чипы x86 для своей продукции.

Сумма штрафа, наложенного европейским регулятором на Intel, составила порядка 4% выручки компании за 2008 год и была на тот момент рекордной в истории ЕС.

В среду Суд ЕС заявил, что "анализ, проведенный Комиссией, является неполным и, в любом случае, не позволяет установить в соответствии с требуемым юридическим стандартом, что рассматриваемые скидки могли иметь антиконкурентные последствия".

Суд также отметил, что не смог выявить ущерб, причиненный практиками Intel, в связи с чем принял решение аннулировать штраф, наложенный Еврокомиссией.

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Суд ЕС Торговля

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