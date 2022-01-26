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Чехия утвердила решение подарить Украине 4 тысячи артиллерийских боеприпасов

Среда, 26 января 2022, 18:56

Правительство Чехии в среду приняло решение о передаче Украине в дар 4000 артиллерийских снарядов на сумму около 37 миллионов крон ($1,7 млн).

Об этом решении сообщило министерство обороны Чехии, пишет "Европейская правда".

Чехия отправит в Украину 4006 единиц 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 36,6 миллионов крон по договору дарения. Пожертвованные боеприпасы используются чешской армией для самоходных пушечных гаубиц DANA.

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"Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. В нашем распоряжении есть относительно широкий спектр вариантов, от политической и дипломатической поддержки до конкретных проявлений, таких как дарение боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности", – прокомментировала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Целью подарка является укрепление обороноспособности Украины, обратившейся за помощью в ответ на концентрацию Россией у украинских границ значительного военного потенциала, заявили в чешском минобороны.

Чешская армия имеет достаточное количество боеприпасов калибра 152 мм, которые также несовместимы с недавно приобретенными 155-мм пушками НАТО, поэтому это не перспективный материал для вооруженных сил Чехии, добавили в ведомстве.

В среду 26 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, которые оказали Украине дополнительную оборонную поддержку.

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Чехия

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