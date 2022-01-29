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Беларусь ввела контрсанкции против Сербии

Суббота, 29 января 2022, 16:52

Правительство Беларуси расширило список стран, из которых нельзя поставлять продовольствие, добавив Сербию и Лихтенштейн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Zerkalo.io.

В то же время, согласно постановлению белорусского правительства, из списка продуктов, которые запрещено поставлять в Белоруссию, исчезла соль. Также эмбарго не будет затрагивать товары, предназначенные для детского питания, и специализированную пищевую продукцию, сведения о которой включены в единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции. К исключениям отнесли и товары, предназначенные для производства детского, дошкольного и школьного питания, при подтверждении целевого назначения ввозимого товара, осуществляемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия; биологические активные добавки к пище, лекарственные препараты, в частности, гомеопатические, витамины, минералы, витаминно-минеральные комплексы, медицинские изделия.

Напомним, Беларусь ввела с 1 января 2022 года продовольственное эмбарго в отношении товаров из стран, "реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия" в отношении Минска.

Под запрет попала продукция стран Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Королевства Норвегия, Республики Албания, Республики Исландия, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации.

Продовольственное эмбарго действует в течение 6 месяцев.

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Беларусь Сербия Торговля

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