Мужчина въехал на авто в ограждение Белого дома и умер

Мужчина, который въехал на автомобиле в ворота внешнего комплекса Белого дома вечером 4 мая, скончался от полученных травм.

Об этом сообщила Секретная служба США, пишет "Европейская правда".

Как говорится в сообщении, около 22:30 в субботу по местному времени водитель авто на высокой скорости въехал во внешнее ограждение Белого дома.

"Были применены протоколы безопасности, пока служащие забрали автомобиль и пытались оказать помощь водителю, которого объявили погибшим", – добавили в Секретной службе, подчеркнув, что инцидент не представлял угрозы для Белого дома.

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Полиция округа Колумбия подтвердила смерть водителя и начала предварительное расследование по факту ДТП. Личность погибшего, как и вероятные мотивы его поступка не установлены.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел возле юго-восточного угла комплекса Белого дома, где неподалеку расположено Министерство финансов.

За последние годы Белый дом стал объектом нескольких попыток вторжения. Поэтому в 2020 году службы безопасности решили в 2020 году построить по периметру президентской резиденции новый барьер.

Напомним, в мае прошлого года неизвестный мужчина проник в дом помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.