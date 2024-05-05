В немецком Висбадене протестовали против выступления пропутинской Нетребко

Около 400 демонстрантов вечером 4 мая вышли на акцию протеста возле Гессенского государственного театра в Висбадене, требуя отменить выступление пропутинской оперной певицы Анны Нетребко.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам представителя полиции Висбадена, несколько сотен демонстрантов собрались около пяти часов в субботу вечером и протестовали против выступления Нетребко на майском фестивале. Все прошло мирно и без инцидентов.

В прошлом году в Висбадене уже протестовали против выступления Нетребко на майском фестивале.

Реклама:

Лишь несколько дней назад концерт с участием российской певицы, запланированный на 1 июня в швейцарском Люцерне, был отменен под давлением кантональных властей.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Ее также уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.

Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за свою жизнь.