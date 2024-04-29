В Украине подтвердили личность одного из военных, убитых россиянином в Германии

Один из военнослужащих, погибших после нападения россиянина в Германии на прошлой неделе, служил в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил.

Об этом сама бригада сообщила в Facebook 29 апреля, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в подразделении, один из погибших был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины. По этическим соображениям его имя не раскрывается.

ФОТО: КОМАНДОВАНИЕ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫХ ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

"В 2023-м году он был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии", – добавили в пресс-службе.

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Командование ДШВ выразило соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего.

Как сообщала "ЕвроПравда", информация о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступила около 17:20 в субботу. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже получил тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

В МИД Украины сообщили, что погибшими оказались двое украинских военных, находившиеся в Германии на реабилитации.

В воскресенье 57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрали меру пресечения.