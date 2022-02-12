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Зеленский об оценке на Западе угрозы вторжения РФ: "принимаем во внимание"

Суббота, 12 февраля 2022, 14:57

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает "разную информацию" о рисках текущей ситуации и считает необходимым быть готовым к плохим сценариям "в любой день".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментариям СМИ в Херсонской области.

От западных журналистов прозвучал вопрос, верит ли он в серьезную эсклацию в течение ближайшей недели.

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"Мы должны как государство рассчитывать, прежде всего, на себя, на своих военных, своих граждан. И должны быть готовы в любой день", - отметил Зеленский.

Он выразил мнение, что в информационном пространстве слишком много информации о возможности полномасштабной агрессии России.

"Мы понимаем, что эти риски есть. Если есть у вас или у любых людей есть какая-то дополнительная информация о 100% вторжении РФ, начиная с 16 числа, в Украину – пожалуйста, давайте нам эту информацию… Мы получаем информацию от нашей разведки и благодарны разведкам других государств, также ежедневно общаемся с представителями иностранных государств разного уровня, потому что считаем, что дипломатический путь – единственный путь деэскалации и оккупации", - сказал он.

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Президент не дал прямого ответа на вопрос о том, имеет ли Украина разногласия в своих оценках угрозы с информацией, поступающей от США.

"Мы принимаем во внимание всю эту информацию, мы благодарны за неё. Но мы должны четко анализировать её – готовиться к любым рискам… Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло, слава богу – пока полномасштабной войны в Украине нет... Мы получаем много разной информации, из многих источников. У нас также есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведки других государств. Мы анализируем ту информацию, о которой говорите вы, - отметил Владимир Зеленский. - Это может произойти в любой день".

"Самый лучший "друг" для нашего врага - это паника в стране. И информация, которая способствует панике, не помогает нам", - добавил он.

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Напомним, за последние сутки 11 февраля президент США Джо Байден и ряд европейских стран призвали своих граждан безотлагательно уезжать из Украины.

Напомним, 11 февраля президент США Джо Байден и ряд европейских стран призвали своих граждан безотлагательно выезжать из Украины.

Также Госдеп США отдал распоряжение об отъезде из посольства США в Киеве второстепенных дипломатов.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

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Российский кризис Зеленский

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