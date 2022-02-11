Генсек НАТО: угроза вторжения РФ в Украину - реальна, но есть и другие риски
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя определенности относительно дальнейших намерений России нет, угроза вторжения в Украину реальна, а также есть риски агрессии в других формах.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он, находясь с визитом в Румынии, сказал в ответе на вопрос CNN о том, насколько велика сейчас угроза вторжения.
Столтенберг ответил, что риск реальный, потому что наращивание Россией своих войск вокруг Украины и на оккупированных территориях продолжается.
"Численность российских военных растет, времени для своевременного предупреждения остается все меньше. В то же время, никакой определенности нет, поэтому мы продолжим призывать Россию начать деэскалацию и вступить в политический диалог с НАТО и союзниками", - отметил генсек НАТО.
Он отметил, что прямое нападение РФ – только один из возможных негативных сценариев.
"Есть риск полномасштабного вторжения, но есть риск агрессии и в другой форме - в том числе попыток свергнуть украинское правительство, гибридных кибератак и т.д.", - отметил Йенс Столтенберг.
"Никакой определенности нет, но что нам известно – что наращивание сил продолжается. Мы видим угрожающую риторику со стороны РФ. Мы знаем, что в Украине действует немало сотрудников российской разведки. И мы знаем, что Россия уже применяла силу против Украины. Поэтому комбинация этих факторов – наращивание сил, угрожающей риторики и случаи применения силы в отношении соседей раньше – дает основание для серьезного беспокойства и готовности реагировать, если Россия еще раз применит силу против Украины", – добавил генсек НАТО.
Напомним, на днях Столтенберг заявил, что "определенности нет", но риск нового военного вторжения России в Украину повышается.
11 февраля Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ и обратилась к России в связи с её военной деятельностью рядом с границами Украины и в оккупированном Крыму.
Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве 10 февраля повторил, что Россия не планирует нападения, и удивился, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.
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