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Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Пятница, 11 февраля 2022, 16:40

Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ и обратилась к России в связи с ее военной деятельностью рядом с границами Украины и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу ІІІ Венского документа, и обратились к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

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Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; а также типы вооружений и военной техники, которые участвуют в ней", - детализировал глава МИД.

Россия должна ответить в течение 48 часов.

"В случае отсутствия ответа или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснения", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 9 февраля механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ активировали страны Балтии, обратившись к Беларуси из-за масштабных совместных с РФ военных учений.

В Беларуси начались масштабные военные учения с Россией

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "определенности нет", но риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил попадающие в западные медиа разведывательные данные о постепенном росте количества российских войск на границе с Украиной.

10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявил, что ставки остаются очень высокими и ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве повторил, что Россия не планирует нападения, и удивился, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.

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Российский кризис МИД ОБСЕ

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