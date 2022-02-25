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Генсек ООН призвал позаботиться о гражданском населении в условиях войны

Пятница, 25 февраля 2022, 08:51

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в новом обращении в связи с войной России против Украины призвал позаботиться о безопасности гражданского населения и уважении международного гуманитарного права.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление он разместил в Twitter.

"Количество погибших растет, до нас долетают кадры страха и тревоги в каждом уголке Украины.

Защита гражданского населения должна быть первым приоритетом. Нужно соблюдать международное гуманитарное законодательство и права человека", - заявил он. 

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил ночную атаку Путина на Киев с действиями нацистской Германии.

Президент Польши назвал бомбардировку Киева "прямым терроризмом".

Как сообщалось, в пятницу Совет Европы рассмотрит возможность исключения России из организации.

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