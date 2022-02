Генсек ООН призвал позаботиться о гражданском населении в условиях войны

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в новом обращении в связи с войной России против Украины призвал позаботиться о безопасности гражданского населения и уважении международного гуманитарного права.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление он разместил в Twitter.

"Количество погибших растет, до нас долетают кадры страха и тревоги в каждом уголке Украины.

Защита гражданского населения должна быть первым приоритетом. Нужно соблюдать международное гуманитарное законодательство и права человека", - заявил он.

With the death toll rising, we are seeing images of fear, anguish and terror in every corner of Ukraine.



The protection of civilians must be priority number one.



International humanitarian and human rights law must be upheld.