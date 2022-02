Генсек ООН закликав подбати про цивільне населення в умовах війни

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш у новому зверненні у зв’язку з війною Росії проти України закликав подбати про безпеку цивільного населення і повагу до міжнародного гуманітарного права.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву він розмістив у Twitter.

"Кількість загиблих зростає, до нас долітають кадри страху й тривоги у кожному куточку України.

Захист цивільного населення має бути найпершим пріоритетом. Потрібно дотримуватись міжнародного гуманітарного законодавства і прав людини", - заявив він.

With the death toll rising, we are seeing images of fear, anguish and terror in every corner of Ukraine.



The protection of civilians must be priority number one.



International humanitarian and human rights law must be upheld.