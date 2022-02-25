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Генсек ООН закликав подбати про цивільне населення в умовах війни

П'ятниця, 25 лютого 2022, 08:51

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш у новому зверненні у зв’язку з війною Росії проти України закликав подбати про безпеку цивільного населення і повагу до міжнародного гуманітарного права.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву він розмістив у Twitter.

"Кількість загиблих зростає, до нас долітають кадри страху й тривоги у кожному куточку України. 

Захист цивільного населення має бути найпершим пріоритетом. Потрібно дотримуватись міжнародного гуманітарного законодавства і прав людини", - заявив він. 

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв нічну атаку Путіна на Київ із діями нацистської Німеччини.

Президент Польщі назвав бомбардування Києва "прямим тероризмом".

Як повідомлялося, у п’ятницю Рада Європи розгляне можливість виключення Росії з організації.

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