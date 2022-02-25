Украина собирает доказательства военных преступлений России для передачи в Гаагу

Украина собирает доказательства о военных преступлениях РФ в украинских городах и передаст их Гааге.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского статута. Вместе с Офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим Гааге. Ответственность неизбежна", - рассказал министр в Twitter.

Российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Кроме того, обстреляли "ураганами" Ахтырку, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Количество раненых и погибших неизвестно, тяжело ранены дети.

Прокурор расположенного в Гааге международного уголовного суда Карим Хан ранее выразил обеспокоенность российским вторжением в Украину и задекларировал, что суд может взяться за это дело.

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