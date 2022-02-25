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Украина собирает доказательства военных преступлений России для передачи в Гаагу

Пятница, 25 февраля 2022, 15:25

Украина собирает доказательства о военных преступлениях РФ в украинских городах и передаст их Гааге.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского статута. Вместе с Офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим Гааге. Ответственность неизбежна", - рассказал министр в Twitter.

Российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Кроме того,   обстреляли "ураганами" Ахтырку, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Количество раненых и погибших неизвестно, тяжело ранены дети.

Прокурор расположенного в Гааге международного уголовного суда Карим Хан ранее выразил обеспокоенность российским вторжением в Украину и задекларировал, что суд может взяться за это дело.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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