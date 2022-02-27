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Еще три страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Воскресенье, 27 февраля 2022, 15:37

Германия, Франция и Италия закрывают свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, по сообщениюtagesschau.de, с 15 часов по центральноевропейскому времени свое воздушное пространство закрыла Германия. С таким заявлением выступил федеральный министр транспорта Волкер Виссинг

Также по данному изданию такую ​​возможность рассматривает и Австрия. "Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - написала министр защиты климата и транспорта Леонора Гевесслер.

Аналогичное решение приняла и Италия.

"Италия решила закрыть воздушное пространство для России. Сегодня на Чрезвычайном совете по иностранным делам я поддержу совместное действие всех стран ЕС: весь ЕС закрывает свое воздушное пространство для России", пишет на своей странице в Twitter министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Закрывает своё небо для россиян и Франция.

"С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", — пишет в Twitter Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Таким образом, уже подавляющее большинство европейских стран уже закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Аналогичное решение приняла и Великобритания.

Россия в ответ начала запрещать самолетам из этих стран полеты над своей территорией.

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