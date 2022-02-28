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32 страны закрыли небо для самолетов России: карта

Понедельник, 28 февраля 2022, 09:59

Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Россию сбросили с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам", – сообщил министр.

Он добавил, что еще одна, очень важная для российских богачей страна, тоже вскоре закроется.

 
Фото с Facebook-страницы Дмитрия Кулебы

Из-за европейских санкций российская авиакомпания "Аэрофлот" остановила с 28 февраля все рейсы в Европу.

Между тем Великобритания настаивает на том, чтобы страны G7 установили ограничения на покупку российской нефти и газа.

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