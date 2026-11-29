Глава польского Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий выступил за отмену ограничений, которые мешают Польше и её союзникам сбивать российские ракеты и дроны, залетающие в воздушное пространство НАТО.

Об этом он заявил в беседе с изданием Wirtualną Polską, передает "Европейская правда".

По мнению чиновника, Польша должна ввести пакет законодательных изменений, которые предоставят вооруженным силам более широкие оперативные возможности по сбиванию российских ракет и дронов. В частности, речь идет о сокращении длительной процедуры идентификации объекта.

"Мы граничим с государством, которое ведет полномасштабную войну, а у нас происходит очередное вторжение в наш воздушный пространство, не считая дронов и вертолета из Калининградской области. Правовые и процедурные ограничения, как польские, так и союзных стран, следует отменить. Если пилот, принимающий решение, испытывает сомнения, лучше, чтобы он мог уничтожить объект без визуального наблюдения, чем был ограничен законом", – считает глава Бюро национальной безопасности.

В то же время Гродецкий отметил, что сбивание таких объектов над Украиной дало бы больше шансов на их ликвидацию, но это решение должно принять НАТО.

"Это было бы решением союзников. Пять лет подряд мы помогаем Украине, а в данном случае речь идет о действиях над её территорией. С другой стороны, с нашей точки зрения, это хорошее решение – больше шансов на нейтрализацию ракет", – отметил чиновник.

Глава Бюро национальной безопасности Польши считает, что НАТО должно отреагировать на вторжение в воздушное пространство стран-членов российских дронов и ракет, иначе Москва интерпретирует это как слабость.

В то же время он не поддержал предложение политика ультраправой "Конфедерации" Марцина Можджонека, который предположил, что польские ракеты "должны упасть где-то поблизости" в ответ на действия России.

"Сейчас может сложиться впечатление, что мы даем России аргумент: "мы атакуем, а вы ничего не делаете, значит, ваша оборона не работает". Не следовало бы провести более глубокий анализ? Я не хочу забегать вперед, какой именно. Если я скажу, что в рамках принципа взаимности мы должны запустить три ракеты по России, в СМИ появится желтая полоса с сообщением, что я призываю к войне. Решения принимаются в НАТО, и именно Альянс отвечает за то, как и когда реагировать. Я верю, что реакция будет, потому что её отсутствие демонстрирует россиянам нашу слабость", – утверждал он.

В последнее время произошла серия нарушений польского воздушного пространства российскими объектами. 20 ноября на территории Польши упали три российские ракеты Х-101.

23 ноября российский дрон вторгся на территорию Польши, совершил круг над Люблинским воеводством, а затем направился в сторону Украины. Дрон был оснащен аппаратурой для наблюдения.

По данным СМИ, Польша обратилась к союзникам с просьбой рассмотреть возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, когда они направляются в сторону территории НАТО. Ранее в Альянсе не поддержали такое предложение.