В Румынии объявляли штормовое предупреждение, несколько машин смыло наводнением

В нескольких районах Румынии на вечер воскресенья объявляли штормовое предупреждение из-за непогоды; в одном районе три машины смыло в поток, вышедший из берегов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Штормовое предупреждение желтого или оранжевого уровня на вечер Пасхи объявили в нескольких районах на юго-востоке Румынии. Жителям рассылали сообщения через систему оповещения RO-Alert с рекомендацией оставаться дома, учесть возможность падения деревьев и других объектов из-за сильного ветра и вероятность подтоплений.

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В результате непогоды в уезде Прахова поток, вышедший из берегов, потянул с собой три автомобиля. Людей внутри не было, никто не пострадал.

В некоторых местах выпал обильный град, который покрыл землю как снег.

На прошлой неделе от непогоды пострадали ряд районов на севере Франции, один человек погиб.