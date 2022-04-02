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Президент Польши вывез своим самолетом в Италию онкобольных детей из Украины

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Суббота, 2 апреля 2022, 14:48

Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой, совершая визит в Италию и Ватикан, привезли с собой в Рим украинских онкобольных детей, эвакуированных ранее в Польшу.

Об этом Дуда рассказал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"С нами в Рим полетели украинские дети, для которых готовит онкологическую терапию Детская больница новорожденного Иисуса. Среди самых молодых детей маленькая Виктория, которая родилась за два месяца до российской агрессии против Украины. На могиле святого Иоанна Павла II мы сегодня молились, чтобы ее им стало пророческим для ее Родины", - сообщил президент Польши.

 

Как сообщила канцелярия президента Польши, пятеро онкобольных детей, их опекунов и братьев и сестер, прилетели в Рим самолетом вместе с супругами.

В пятницу первая леди Польши посетила отделение, где лечатся пациенты из Украины. Она общалась с детьми и родственниками.

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