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В Греции разбился украинский самолет с боеприпасами

фото, видео
Воскресенье, 17 июля 2022, 08:16

Возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье разбился украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию, перевозя боеприпасы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческий телеканал ERT.

Инцидент произошел незадолго до 23:00 по местному времени. Управление гражданской авиации Греции получило сообщение о проблеме с одним из двигателей самолета, попросившего разрешение на срочную посадку.

Ан-12 предложили сесть в аэропорту либо Салоник, либо Кавалы. Самолет выбрал последний вариант и начал спускаться, после чего с ним пропала связь. Он упал в 40 километрах к западу от аэропорта Кавалы. Некоторые очевидцы слышали взрывы после падения.

По данным ERT, на борту Ан-12 находились от восьми до десяти пассажиров, перевозивших 12 тонн "опасного груза" – вероятно, речь идет о снарядах. После падения самолета в соседних населенных пунктах исчез свет.

На месте аварии вспыхнул пожар, слышен сильный запах горючего и виден густой дым. Но очаги невелики и риска повторного возгорания нет. Из-за дыма некоторым пожарным пришлось обратиться за медицинской помощью.

 
Фото: ERT

По последней информации, экстренные службы с помощью беспилотника изучают место аварии, чтобы дать информацию пиротехникам и спасателям. Правоохранители рассчитывают, что информация из "черного ящика" позволит установить обстоятельства аварии.

Территорию на 500 метров от места падения Ан-12 огородили. Жителям двух ближайших населенных пунктов советуют не открывать окна, не выходить из дома и носить маски, поскольку в самолете могли быть опасные для здоровья вещества.

Самолет принадлежал компании Meridian, которая, согласно информации на ее сайте, осуществляет чартерные грузовые рейсы по всему миру, а также выполняет контракты с государственными и неправительственными организациями по перевозке гуманитарных грузов. Кроме того, она тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военных и двойного назначения.

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Греция инциденты

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