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Эрдоган: возвращение Крыма Украине – это требование международного права

Вторник, 23 августа 2022, 17:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в своем выступлении на втором саммите Крымской платформы подчеркнул, что завершение оккупации Россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С самого начала Турция открыто заявляла, что аннексия Крыма неконституционна и незаконна, и не признает ее. Это принципиальная позиция как по правовым, так и по моральным соображениям. Международное право по сути определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является", – подчеркнул турецкий президент.

Он добавил, что сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины "крайне важно не только для региональной, но и для глобальной безопасности и стабильности".

"Для Турции приоритетом также является обеспечение безопасности и благосостояния родственных с нами крымских татар, являющихся одним из коренных народов Крыма. Наши крымские татары пристально наблюдают за последними событиями в Крыму", – добавил Эрдоган.

Он также выразил надежду, что Крымская платформа имеет чрезвычайный вес, и крымские татары, пострадавшие за свою историю, борются за мирную жизнь на своей родине.

"В этом процессе Турция продолжает поддерживать украинское правительство и крымских татар", - подытожил турецкий лидер.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости освобождения от российской оккупации всей территории Украины, включая Крым.

А премьер-министр Италии Марио Драги назвал борьбу за Крым частью борьбы за освобождение всей Украины.

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Турция Крым

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