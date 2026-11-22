НАТО должно усилить противовоздушную оборону Польши и восточного фланга после вторжения российских ракет в воздушное пространство страны.

Об этом заявил в эфире Polsat News заместитель министра обороны Павел Залевский перед вылетом в Брюссель, передает "Европейская правда".

Политик будет представлять Польшу на заседании Североатлантического совета в понедельник.

По его словам, Польша не намерена вносить предложение о применении 4-й статьи НАТО, которая предусматривает совместные консультации государств-членов, когда, по мнению любого из них, его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

"Нет необходимости применять эту четвертую статью. Мы именно в рамках Североатлантического совета хотим обсудить то, что произошло. Мы хотим представить военные подробности событий пятницы", – пояснил политик.

Североатлантический совет – важнейший орган принятия решений НАТО. В его состав входят представители всех государств-членов Альянса (обычно это послы при НАТО, но при необходимости также министры иностранных дел, обороны или главы государств и правительств).

"Мы хотим представить нашу политическую интерпретацию этих событий, а также изложить предложение о том, как НАТО должно усилить действия на восточном фланге и как должно укрепить противовоздушную оборону Польши и восточного фланга", – добавил заместитель министра обороны.

"НАТО должно усилить противовоздушную оборону Польши и восточного фланга. Это главная цель, ради которой мы попросили созвать этот совет", – подчеркнул он.

На вопрос о том, какое усиление может быть предложено в Польше, заместитель министра сослался на недавние слова министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.

"Мы говорим здесь о самолетах AWACS (самолеты раннего предупреждения – ред.), мы говорим здесь также об очень серьезных авиационных возможностях, но не только об этом. О деталях, кроме тех, которые представил премьер-министр Косиняк-Камыш, я пока не хочу говорить", – пояснил Залевский.

Он, однако, признал, что необходимо пересмотреть действующие нормы, касающиеся действий боевых самолетов. Речь идет о том, чтобы пилоты НАТО могли быстрее принимать решения о сбивании опасных объектов.

Как сообщалось, 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

По данным воеводы Подкарпатского воеводства Терезы Кубас-Хул, 20 ноября во время российских ударов по Украине в Польшу залетела одна крылатая ракета и два реактивных дрона, хотя ранее официальные лица сообщали о падении двух ракет и одного беспилотника.

Впоследствии стало известно, что пилот шведского истребителя Gripen, патрулировавшего небо над Польшей во время нарушений воздушного пространства в пятницу, получил разрешение на сбивание российской ракеты, но не смог этого сделать из-за сложных погодных условий.