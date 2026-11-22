Глава МВС Німеччини подякував відеогрі GTA 6 за спад активності протестів молоді, а Росія доручила сербському міністру боротися з "іноземним втручанням" у вибори.

Все важливе і цікаве за вихідні, 21 та 22 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Тристоронні переговори до Різдва?

Президент Володимир Зеленського повідомив, що американці хочуть провести тристоронні переговори до Різдва.

За його словами, найближчим часом сторони матимуть технічні зустрічі, щоб напрацювати зміст та результат майбутніх переговорів. Тоді уже йтиметься про те, де саме і коли може пройти тристороння зустріч. Втім, США пропонують провести її вже до Різдва.

Зеленський також заявив, що усі країни ЄС матимуть можливість брати участь у підготовці переговорів Україна-Росія-США, хоч безпосередньо на них будуть присутні вісім представників.

Учасники в перемовинах від Європи – країни E5 (Франція, Італія, Велика Британія, Польща і Німеччина), Єврорада, Єврокомісія та НАТО – будуть представляти спільну адженду (план переговорів), яку попередньо розроблятимуть з усіма залученими країнами ЄС та Україною.

Крім того, український президент заявив, що йому невідомо, що саме партнери вкладають у визначення гарантій безпеки "типу статті 5 НАТО", але впевнений, що Україні потрібні гарантії на значно довший період, ніж перебування Дональда Трампа на посаді президента США.

"Гарантії нам потрібні не на два роки, а назавжди, принаймні на десятки років. Навіть якщо Путін і в друзях з Трампом, то якщо Путін два роки буде боятися щось зробити – нас це не влаштовує, це не сильний мир. Це пауза на два роки. Бо якщо агресія буде потім, як мобілізувати таку підтримку як зараз, як посилити нашу армію? Ще раз воювати – це дуже небезпечно для нашої держави", – сказав Зеленський.

"Мій друг"

До речі, президент США Дональд Трамп знову назвав правителя Росії Владіміра Путіна "другом" і розмістив фотопорівняння з Тегераном-1943.

Британські праві відмежувалися від Трампа після його заяв про "друга Путіна".

Британський міністр Хеміш Фалконер назвав Путіна "м’ясником" та наголосив, що він не є другом Великої Британії".

Фалконер є державним міністром у справах міжурядових відносин та відносин Великої Британії з Європою.

Водночас глава Пентагону, за даними видання The Washington Post, обмежив оборонні відносини між США та Канадою.

Кандидати на посла в США

Тим часом в України досі немає посла в Сполучених Штатах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає шість кандидатур на посаду посла України у США, але поки конкретного рішення про призначення ще немає.

Оксана Макарова, колишня посолка України у США, може знову повернутися на посаду. Також серед варіантів – колишній представник України при ООН Сергій Кисилиця, ексміністри зокордонних справ Дмитро Кулеба і Павло Клімкін, колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко й теперішній глава МЗС Андрій Сибіга.

Щодо підтримки України

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг відвідав Київ і обговорив із Володимиром Зеленським зміцнення української протиповітряної оборони.

Міністр оборони України Євгеній Хмара та його британський колега підписали проєктні домовленості щодо спільного виробництва українських безпілотників middle strike та deep strike.

"Укладені сьогодні промислові угоди означають, що Україна зможе створити виробничі потужності у Великій Британії, що дозволить збільшити виробничі потужності та підвищити стійкість", – уточнили в Міноборони Британії.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта представив проєкт скороченого бюджету ЄС. Пропозиція передбачає скорочення загальних видатків порівняно з початковою пропозицією Єврокомісії, але зберігає фінансування для України в обсязі до 100 млрд євро за поточними цінами.

Майже половина німців хочуть скорочення або припинення допомоги Україні.

А в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" хочуть депортації 2,6 млн українців, сирійців і афганців.

Удар по РФ у Балтії

У суботу вранці фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Станом на день неділі уражене дроном біля Фінляндії російське судно ще гасять.

Керівник проєкту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів, що йдеться про судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій.

"Це величезний багатошаровий "привіт" всій діяльності РФ у Балтійському морі. І тим, хто досі боїться "ескалації". На "Спарті" клейма нема, де ставити: це розпалювач війни в Сирії, Алжирі, Сахелі... Віртуозне виконання в найскладнішому за трафіком морі. І хто ж це зробив – навіть не знаю що думати", – написав Клименко на своєму акаунті у Facebook.

Судно перебуває під санкціями США з 2022 року за перевезення зброї та військової техніки. А 23 травня 2026 року Україна наклала санкції на це судно.

Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн заявив, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна наголосив, що атака на російський суховантаж у Фінській затоці є побічним наслідком самооборони України у війні, розв’язаній Росією.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив у соціальних мережах, що обговорив ситуацію у Фінській затоці з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

"У нинішній ситуації важливо чітко нагадати факти. Естонія не давала дозволу на використання свого повітряного простору чи морської акваторії для завдання ударів по Росії. Ці події – наслідок агресивної війни Росії проти України. Україна має повне право захищатися від агресора. Прем’єр-міністр Фінляндії також підкреслив право України захищатися від агресора", – заявив Міхал.

Крім того, у суботу, 21 листопада, у російських Telegram-каналах з’явилася інформація про повітряну тривогу в Калінінградській області. У деяких повідомленнях стверджувалося, що підозрілий безпілотник нібито наближався до російського регіону з боку Литви.

У Польщі кажуть про дезінформацію РФ через нібито атаку України у Калінінградській області.

Литва відкинула заяви про причетність до дронової атаки у Калінінградській області.

"МЗС Литви категорично заперечує неправдиві твердження, що поширюються в соціальних мережах, щодо нібито причетності Литви до атаки безпілотника на Калінінградську область Російської Федерації", – повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Загрози для ЄС

Фінляндія підозрює російський вертоліт у порушенні свого повітряного простору у суботу, 21 листопада, о 12:34.

У Молдові безпілотник порушив повітряний простір країни.

А в Польщі, нагадаємо, у п’ятницю, 20 листопада, впали російські засоби повітряного нападу.

Воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Хул повідомила, що до Польщі залетіла одна крилата ракета та два реактивні дрони, хоча раніше посадовці повідомляли про падіння двох ракет та одного безпілотника.

Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак зазначив, що пілот шведського винищувача Gripen, який патрулював небо над Польщею під час порушень повітряного простору у п’ятницю, отримав дозвіл на збиття російської ракети, але не зміг цього зробити через складні погодні умови.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава висловить своє "крайнє невдоволення" Росії у відповідь на порушення її повітряного простору.

"Звісно, ми висловимо російській стороні наше крайнє незадоволення. Чекаємо на підтвердження незаперечних фактів", – заявив Сікорський.

НАТО збереться на зустріч у Брюсселі через вторгнення російських ракет до Польщі.

Заступник міністра оборони Павел Залевський перед вильотом до Брюсселя заявив, що НАТО має посилити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу після вторгнення російських ракет у повітряний простір країни.

В аеропорту норвезького Тромсе у неділю проводили евакуацію через фальшиву тривогу.

Тим часом у Литві провели навчання НАТО з форсування річки в бойових умовах.

У неділю німецькі збройні сили (Бундесвер) провели в Литві свої перші тактичні навчання з використанням дронів-камікадзе.

Щодо російського впливу

Reuters пише, що Данія хоче, щоб ЄС припинив видачу віз росіянам після зірваного замаху на репера.

Росія доручила сербському міністру боротися з "іноземним втручанням" у вибори.

Колись найбільша проросійська партія Латвії "Злагода" вирішила самоліквідуватися.

МЗС Словаччини образило Україну

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар натякнув, що за окупацією Чехословаччини у 1968 році стояли українці.

Він заявив, що перший полк СРСР, який прибув до Словаччини, був українським, і що "Брежнєв був українцем".

Страйки і протести в Європі

У суботу у Франції пройшла шоста хвиля загальнонаціональних протестів: кількість людей зменшується.

Крім того, 21 листопада тисячі людей вийшли на марш у Лісабоні на тлі зростання вартості життя.

Також у суботу у Хорватії тисячі протестували через резонансну смерть у психіатричній лікарні.

23 листопада у Бельгії через страйк скасують усі авіарейси.

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