Популистская партия Reform UK и консерваторы дистанцировались от Дональда Трампа после того, как президент США опубликовал фото, на котором он пожимает руку Владимиру Путину, с подписью: "Мой друг".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Президент США уже использовал этот термин для описания российского лидера во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, на юге Китая, где он также встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

Однако фотография с Путиным, на которой Трамп наклоняется к российскому лидеру, чтобы поговорить с ним во время встречи на саммите, опубликованная Трампом ночью на его платформе Truth Social, вызвала волну осуждения в Великобритании.

На вопрос о своей реакции Ричард Тайс, заместитель лидера Reform UK – британской партии, наиболее тесно связанной с Трампом, – ответил: "Ужас".

Он сказал: "Это просто неправильно на всех уровнях… И это серьёзная ошибка. Путин – не наш друг. Он, как уже говорили другие, – кровожадный диктатор. И никто в этом не сомневается".

На вопрос, поговорит ли об этом с президентом США Найджел Фарадж, лидер Reform UK и друг Трампа, Тайс ответил: "О, было немало случаев, когда можно было согласиться с Трампом, а потом не согласиться с ним. В последнее время было больше случаев, когда мы явно не соглашались с ним и очень четко об этом заявляли. И в определенном смысле это и есть суть длительных дружеских отношений. Иногда ты соглашаешься, а иногда – нет. И, на мой взгляд, разногласий становится все больше".

Партия Reform UK и Консервативная партия под руководством Кеми Баденох, которые обе приветствовали переизбрание Трампа в 2024 году, всё чаще пытаются дистанцироваться от президента США на фоне сомнений относительно его характера и здравого смысла, в то время как его нападки на Иран привели к росту мировых цен на энергоносители.

На вопрос о посте "Мой друг" Алекс Бургхарт, заместитель Баденох, ответил, что ему "очень грустно" по этому поводу.

"Мне грустно и я подавлен, потому что мир, в котором я вырос, был таким, где Соединенные Штаты были защитниками свободы. Я опасаюсь, что мы, возможно, движемся к миру, где это уже не так", – сказал он.

На вопрос о прежней поддержке Трампа со стороны его партии Бургхарт ответил: "Если посмотреть на то, что предлагает Консервативная партия в плане обороны и внешней политики, становится совершенно очевидно, что мы, как и прежде, на стороне свободы, и именно наша партия заявила, что мы увеличим расходы на оборону до уровня, которого требует НАТО".

В пятницу американский президент заявил, что глава Кремля уверял его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем, а также сказал, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он начал против Украины.