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Король Британии и принц Уильям пришли к людям в гигантской очереди на прощание с Елизаветой II

Суббота, 17 сентября 2022, 15:54

Король Великобритании Чарльз III и принц Уильям неожиданно пришли поздороваться с людьми, которые часами стоят в многокилометровой очереди, чтобы попрощаться с королевой Елизаветой II в Вестминстерском зале. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Чарльз III и принц Уильям без предупреждения появились рядом с очередью на Набережной Альберта, в участке очереди, где люди стоят еще с ночи, и поздоровались с ними. "Надеюсь, вы не слишком замерзли", - сказал король, а принц Уильям поблагодарил за готовность ждать так долго. Люди в ответ выражали сочувствие и приободрились.

Обозреватели увидели в этом жесте стремление нового монарха к более неформальному и приближенному к людям стилю правления. 

На утро прогнозируемое время ожидания в очереди на прощание с Елизаветой II превышало 24 часа, присоединение к очереди еще раз приостанавливали из-за слишком большого количества желающих и снова открыли только в полдень. Сейчас время ожидания сократилось до 14 часов. 

В пятницу в Нацслужбе здоровья сообщили, что за все время в помощи медиков нуждались 435 человек среди тысяч людей, которые стояли в очереди. Чаще всего причиной становилось то, что люди теряли сознание от усталости, некоторые при этом получили травмы головы. Около 40 понадобилась госпитализация.

Напомним, 14 сентября гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец и четыре дня все желающие могут попрощаться с покойной монархиней. Прощание продолжается круглосуточно. 

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. На церемонии ожидают около 2000 человек.

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Великобритания

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