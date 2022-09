Король Британии и принц Уильям пришли к людям в гигантской очереди на прощание с Елизаветой II

Король Великобритании Чарльз III и принц Уильям неожиданно пришли поздороваться с людьми, которые часами стоят в многокилометровой очереди, чтобы попрощаться с королевой Елизаветой II в Вестминстерском зале.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Чарльз III и принц Уильям без предупреждения появились рядом с очередью на Набережной Альберта, в участке очереди, где люди стоят еще с ночи, и поздоровались с ними. "Надеюсь, вы не слишком замерзли", - сказал король, а принц Уильям поблагодарил за готовность ждать так долго. Люди в ответ выражали сочувствие и приободрились.

The King greets people currently queuing to see Queen Elizabeth II's coffin



