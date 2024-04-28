В Германии призывают университеты пересмотреть связи с Китаем после разоблачения шпионов

Министр образования и науки Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала университеты тщательно проверять любые совместные проекты с Китаем в свете недавних арестов по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По словам министра арест трех немецких граждан по подозрению в шпионаже "еще раз четко дает понять, что мы не должны быть наивными в отношениях с Китаем".

"Мы должны еще тщательнее взвешивать риски и преимущества сотрудничества, особенно в науке и университетах. Это включает пересмотр существующих кооперативных отношений", – отметила она.

Штарк-Ватцингер заявила, что поддержка будет предоставляться только тем проектам, "которые имеют четкую добавленную стоимость для Германии и Европы".

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В то же время она добавила, что Берлин "продолжит поддерживать расширение независимого опыта Китая".

Напомним, в понедельник в Германии арестовали трех вероятных шпионов, которые могли передавать информацию о военных технологиях китайской секретной службе. Одним из задержанных оказался помощник депутата Европарламента от "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра.

По словам федерального генпрокурора, Цзяна Г. обвиняют в деятельности в качестве агента иностранной спецслужбы в особо тяжком деле. В частности, следователи обвиняют мужчину в передаче информации о переговорах в Европарламенте и шпионаже за китайскими оппозиционерами в Германии. Европарламент временно отстранил Г. из-за обвинений.

Сам Кра заявил, что не собирается уходить в отставку после того, как его помощника обвинили в шпионаже на Китай.