В Литве хотят обязать знать язык работников-иностранцев, которые прямо контактируют с клиентами

В Сейме Литвы инициируют проект закона о том, что иностранцы, которые работают в Литве и их работа предусматривает общение с клиентами, должны будут на достаточном уровне владеть государственным языком.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Предложение внесли около двух десятков депутатов от разных партий. Они предлагают, чтобы иностранцы, которые работают в Литве и их работа предусматривает непосредственное общение с клиентами, на достаточном уровне владели литовским языком.

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Сроком вступления в силу такого требования хотят определить апрель 2025 года. Также в проект включают исключение на случаи, когда недостаточное знание языка было бы "неоправданным ограничением права на труд".

Инициатор проекта Даля Асанавичюте объяснила, что речь идет о таком требовании исключительно для тех работников, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами.

"То есть, если человек ремонтирует обувь – языковые навыки не имеют значения, но если он также принимает заказы и обслуживает клиентов – тогда нужно владеть литовским языком на базовом уровне", – пояснила она.

Депутат добавила, что выдвигает инициативу не из-за наличия масштабной проблемы, а "превентивно".

Глава литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас одобрительно высказался об идее, отметив, что и государство, и работодатели должны стремиться к тому, чтобы иностранцы, которые живут и работают в Литве, владели литовским.

"Обеспечение базовых языковых навыков – это дело государства, ведь это вопрос также нацбезопасности. А впоследствии работодатель может заботиться о повышении квалификации таких работников", – отметил он.

В Государственной службе защиты прав потребителей отмечают, что массовых жалоб на недоразумения из-за незнания языка или отсутствия информации о товаре на литовском нет, однако такие тоже поступают и составляют около 5% от общего количества.

Напомним, в Латвии в СМИ попала история украинки, на которую пожаловались из-за недостаточного знания латышского.

Также Латвия сделала знание латышского языка на базовом уровне обязательным требованием для получения постоянного вида на жительство, что вызвало нарекания многих россиян. Однако Конституционный суд признал решение правительства законным.