"Я соревнуюсь с 6-летним ребенком". Байден пошутил над Трампом на ужине с журналистами

Действующий президент США Джо Байден во время ужина с корреспондентами в Белом доме пошутил над своим будущим соперником на президентской гонке Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MSNBC.

Во время ужина Байден произнес несколько самокритичных шуток и еще несколько в адрес Трампа.

"Конечно, возраст является проблемой. Я взрослый человек, и я соревнуюсь с 6-летним ребенком", – сказал Байден, ссылаясь на беспокойство относительно своего возраста, чтобы подколоть Трампа.

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Он также упомянул судебный процесс над Трампом, который продолжается по делу об отмывании денег, назвав это "штормовой погодой", намекая на дело о выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

В конце речь Байдена стала более серьезной. Он говорил о важности свободной прессы и ставках на нынешних президентских выборах.

"Я искренне не прошу вас становиться на чью-то сторону. Я прошу вас осознать серьезность момента", – призвал он.

Действующий президент и ранее подшучивал над своим будущим соперником. В частности, во время выступления на ежегодном ужине в клубе Gridiron в Вашингтоне Байден заявил: "Один кандидат слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой – это я".

Также недавно Байден заявлял, что примет участие в дебатах с Трампом.