МИД Польши заявил о согласии Киева на поисково-эксгумационные работы на территории Украины

Украинские власти согласились на начало поисково-эксгумационных работ на могилах поляков, убитых УПА в феврале 1945 года в городке Пузники на Подолье.

Об этом сообщили в фонде "Свобода и демократия" и министерстве иностранных дел Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач заявил, что это "шаг в очень хорошем направлении, который показывает, что последовательный диалог и сотрудничество могут привести к принятию даже таких сложных решений".

"Украинская сторона официально проинформировала нас нотой, что на украинской территории можно будет проводить геологоразведочные работы с участием польских специалистов", - сообщил Пшидач.

"С удовольствием отмечаем этот знаковый жест, который сделает возможным будущие эксгумации и возможность достойного захоронения поляков, погибших на украинской территории в 20 веке, в том числе во время Волынского преступления", - добавил заместитель главы МИД.

Пшидач отметил, что факт официального сообщения со стороны Украины о возможности проведения поисковых работ "является большим изменением по отношению к тому, как украинская власть ранее подходила к этой ситуации".

Он отметил, что возможность проведения поисков, а затем и эксгумации, добивался, в частности, Фонд "Свобода и демократия". Это опытный фонд, когда речь идет о такого рода работе и деятельности", - отметил он.

Пшидач проинформировал, что согласие украинских властей касается каждой организации, которая работает в этой сфере, и будет выдаваться индивидуально.

В ноте, которая была передана в МИД, указаны условия, на основании которых украинская сторона может предоставлять такие разрешения. К ним относятся и правовые условия. Из него следует, что если организации или учреждения, участвующие в проведении поисковых работ, действуют в соответствии с условиями, определенными украинским законодательством, то такие согласия будут предоставлены. (...) Речь идет о том, что это должно происходить не только с ведома украинских специалистов по поиску и эксгумации, но и при их участии", - отметил замминистра.

Фонд "Свобода и демократия" сообщил на своей странице в Facebook, что 2 ноября он получил разрешение от украинских властей на начало археологических и поисковых работ на могилах поляков, убитых отделом Украинской повстанческой армии в феврале 1945 года в селе Пузники на Подолье, в бывшем Тернопольском воеводстве.

"Хотим поблагодарить украинскую власть за это важное решение, а также всех представителей Республики Польша, в частности президента, премьер-министра, министра культуры и национального наследия, которые приняли меры для того, чтобы сделать возможным поиск и эксгумацию наших соотечественников, останки которых похоронены на территории Украины", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правления фонда "Свобода и демократия" сообщил, что поиски могил поляков, убитых Украинской повстанческой армией в Украине, начнутся в конце этого года или весной 2023 года.

Вопрос возобновления поисково-эксгумационных работ долгое время был среди проблемных в польско-украинских отношениях. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить введенный предыдущей украинской властью запрет на эксгумации и поиски останков польских жертв на территории Украины, что стало ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье.

Первые поисковые работы во Львове возобновили в ноябре 2019 года. Украинская сторона выдачи следующих разрешений обусловила восстановлением оскверненной в январе 2020 года могилы воинов УПА в Монастыре. Уничтоженную надгробную плиту тогда восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.