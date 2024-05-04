Возле Бельгии в последние 6 месяцев обнаружили 5 иностранных кораблей, подозреваемых в шпионаже

По данным бельгийского подразделения морской безопасности (CMB), за последние шесть месяцев в Северном море был замечен ряд невоенных кораблей, которые могут быть причастны к шпионажу.

Об этом правительственный орган сообщил бельгийскому общественному вещателю VRT, сообщает "Европейская правда"

Представитель CMB сообщил, что "по меньшей мере пять торговых или рыболовных судов прошли мимо, и мы подозреваем, что их больше". Представитель не сообщил, о каких именно странах идет речь.

По словам CMB, трудно определить, действительно ли судно выполняет двойную функцию. Частично это связано с тем, что почти все военные корабли уже не используются для шпионажа. "Например, это торговые суда или, по крайней мере, они выглядят как торговые суда. Это также могут быть рыболовные суда. Это значительно усложняет обнаружение", – заявили в CMB.

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"Но потом мы видим, что они вдруг начинают плыть немного медленнее", – сказал представитель ведомства бельгийской телерадиокомпании.

Истории о возможных шпионских кораблях в Европе или за ее пределами циркулируют уже некоторое время. Хорошим примером является российское рыболовецкое судно "Таурус", которое, по данным финской телерадиокомпании Yle, заходило в норвежский порт 51 раз, но только 34 из них имело на борту рыбу.

Корабли также несколько раз были замечены за картографированием инфраструктуры морского дна, и были сообщения о том, что на судах якобы были карты с информацией о газопроводах и интернет-кабелях.

Журналисты из Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии объединили усилия и в прошлом году сняли об этом документальный фильм.

Напомним, военно-морские силы Швеции в апреле впервые подтвердили, что так называемый "теневой флот" России в Балтийском море может заниматься шпионажем.

Перед этим премьер Польши Дональд Туск заявил, что перемещение в Балтийском море "теневого флота" России, который нелегально перевозит российскую нефть, надо остановить, в том числе путем вмешательства на уровне Еврокомиссии.