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Премьер Британии разрабатывает планы восстановления связей с ЕС - СМИ

Суббота, 11 февраля 2023, 18:24

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке обратился к высокопоставленным чиновникам с просьбой разработать планы восстановления отношений с Европейским Союзом после многих лет споров из-за Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министров, дипломатов и чиновников.

Частично под влиянием последствий российского вторжения в Украину, высокопоставленные государственные служащие разрабатывают предложения о том, как Великобритания может теснее сотрудничать со странами ЕС в ряде политических сфер.

Работа сосредоточена на обороне, миграции и так называемом экономическом государственном управлении, включающем такие вопросы, как торговля, энергетика и международные стандарты.

Британские чиновники надеются, что в ближайшие дни они смогут объявить о решении многолетнего спора с ЕС относительно торговых договоренностей для Северной Ирландии после Brexit. И команда Сунака стремится использовать этот прорыв как основу для более комплексного улучшения связей с блоком.

Однако, чтобы осуществить это, Сунаку придется балансировать между тем, чтобы держать под контролем ярых сторонников Brexit в своей партии и убедить своих союзников из Демократической юнионистской партии снять вето на децентрализацию власти в Северной Ирландии.

Даже если ему это удастся, он столкнется со скептицизмом европейских лидеров, которые пытались вести бизнес с Британией в течение последних семи лет, поскольку страна пережила пять разных премьер-министров, которые часто относились к ЕС как к боксерской груше для своей внутренней аудитории.

Вскоре Британия также должна представить законодательство о миграции, которое может вступить в конфликт с Европейской конвенцией по правам человека.

Британские чиновники настаивают, что изменение стратегии Лондона в отношении Европы не является признанием того, что Brexit потерпел неудачу, а лишь является отражением меняющейся реальности.

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Brexit Великобритания

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