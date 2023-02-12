Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Польшу прибыли арендованные у США разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper

Воскресенье, 12 февраля 2023, 15:52

В Польшу в воскресенье прибыли разведывательные беспилотники MQ-9A Reape, которые будут вести разведку на восточной границе страны.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

По его словам, в Польшу прибыли беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), арендованные у США в рамках неотложной оперативной потребности.

"Они будут служить в польских Воздушных силах, в частности, будут вести разведку на нашей восточной границе", - отметил Блащак в Twitter.

Ранее Блащак сообщал, что Польша будет использовать арендованные дродны до тех пор, пока не приобретет собственную беспилотную разведывательную систему.

MQ-9 Reaper - это американский беспилотник, который используют США, Британия, Франция, Испания и Италия. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-10, благодаря которому продолжительность полета составляет 27 часов, а дальность - до 1800 километров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша США Война с РФ

Статьи

Молдова объявляет "войну" сепаратистам: как планируют преследовать элиту Приднестровья и РФ

Исходя из закона, должна была бы начаться экономическая блокада Приднестровья, а примирительные переговоры с сепаратистами – смениться на принуждение к реинтеграции...
10 февраля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Налог для тех, кто зарабатывает на войне: ограничит ли ЕС доходы энергетических гигантов

Полномасштабное вторжение России стало ключевым фактором в формировании условий для беспрецедентных прибылей крупнейших нефтегазовых компаний мира.
10 февраля 2023 — Cветлана Романко, Razom We Stand

Остановить следующие агрессии: новый принцип мировой безопасности, который продвигает Украина

В современном международном праве нет принципа превентивной помощи государствам, находящимся под угрозой вторжения.
9 февраля 2023 — Эрик Кучеренко, специалист по международному праву