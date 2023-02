В Польшу прибыли арендованные у США разведывательные беспилотники MQ-9A Reaper

В Польшу в воскресенье прибыли разведывательные беспилотники MQ-9A Reape, которые будут вести разведку на восточной границе страны.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

По его словам, в Польшу прибыли беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), арендованные у США в рамках неотложной оперативной потребности.

"Они будут служить в польских Воздушных силах, в частности, будут вести разведку на нашей восточной границе", - отметил Блащак в Twitter.

Do Polski🇵🇱 dostarczone zostały drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), wyleasingowane od USA🇺🇸 w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Będą one służyć w 🇵🇱Siłach Powietrznych, prowadząc rozpoznanie m. in. na naszej wschodniej granicy. pic.twitter.com/eWunUzxhmG