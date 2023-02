Возле институтов ЕС подняли флаги Украины

В четверг накануне годовщины полномасштабного вторжения России возле институтов Европейского Союза в Брюсселе подняли украинские флаги.

Об этом сообщила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен опубликовала фото с поднятыми флагами Украины возле здания Еврокомиссии, отметив, что "однажды Украина присоединится к нашей европейской семье, однажды этот флаг будет ежедневно высоко развеваться в Брюсселе, куда он по праву принадлежит".

The spirit and resolve of our Ukrainian friends are an inspiration to us all. Today we proudly raise their flag in front of the @EU_Commission One day Ukraine will join our European family. One day this flag will fly high everyday in Brussels, where it rightfully belongs. pic.twitter.com/j25Q9MZnF0

Вечером здание Еврокомиссии осветили в цвета украинского флага. Фон дер Ляйен объяснила, что так чествуют отвагу украинского народа, память павших и силу духа целой страны, которая сопротивляется.

"Пусть эта подсветка будет напоминанием, что вместе мы можем преодолеть даже самые темные времена", - заявила глава ЕК.

Tonight our buildings adorn the colours of Ukraine.



We honour the bravery of the Ukrainian people.



The memory of the fallen.



The fortitude of an entire country in resistance.



Let this illumination be a reminder that together we can overcome even the darkest of times. pic.twitter.com/ppplYbZPDy