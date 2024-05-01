Польская полиция проверяет сообщения о попытке поджога синагоги в Варшаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о попытке поджога синагоги Ножиков в Варшаве с помощью бутылки с зажигательной смесью; в полиции подтвердили, что получили сообщение об этом.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует RMF 24.

Представитель столичной полиции Яцек Вишневский подтвердил, что полиция получила сообщение о попытке поджога синагоги в Варшаве и проводит мероприятия, связанные с этим инцидентом.

В своем сообщении в Twitter (X) о попытке поджога Сикорский сослался на главного раввина Польши Михаэля Шудриха.

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"Раввин Шудрих пишет, что кто-то пытался поджечь синагогу коктейлем Молотова. Слава Богу, что никто не пострадал. Интересно, кто пытается сорвать нашу (20-ю) годовщину вступления в ЕС? Может, те же самые, кто нацарапал звезды Давида (на здании) в Париже?", – написал глава МИД.

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих сообщил, что в среду в 17:00 перед синагогой состоится встреча, на которой будет предоставлена "вся информация", информирует TVN24.

В то же время президент Анджей Дуда в Twitter (X) уже осудил "позорное нападение на синагогу в Варшаве".

"В Польше нет места антисемитизму! В Польше нет места ненависти!" – говорится в его заметке.

Синагога Ножиков – единственная уцелевшая и действующая довоенная синагога в Варшаве. Ее открыли в 1902 году.

Ранее молдавский бизнесмен Анатолий Призенко признался в своей причастности к акции с нанесением звезд Давида на здания в Париже и пригороде.

Напомним, 3 ноября в Париже поймали молдовскую пару, мужчину и женщину около 30 лет, которые посреди ночи наносили изображения звезды Давида на фасадах зданий.

Ранее стало известно, что французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоит Россия.