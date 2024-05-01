Украина уже получила западное оружие с разрешением бить по России – глава МИД Латвии

Новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Сейчас Украина получает оружие от западных партнеров с публичным предостережением избегать ударов им за пределами Украины. Однако, считает Браже, такой подход может измениться, и даже больше – он уже меняется.

"Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений", – сказала глава МИД Латвии. На уточняющий вопрос она ответила, что такие страны действительно есть.

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Браже пояснила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично.

"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное – влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо", – сказала она.

Министр выразила убеждение, что если есть объекты, с которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории. По словам Браже, такое применение оружия позволяет международное право.

Браже также поделилась тем, как "коалиция дронов", которую возглавляет в том числе и ее страна, планирует обеспечить потребности украинского войска, и выразила убеждение, что в войне время играет не в пользу России.

Смотрите полное интервью с главой МИД Латвии Байбой Браже на Youtube-канале "ЕвроПравды".