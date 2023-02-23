Біля інституцій ЄС підняли прапори України
Четвер, 23 лютого 2023, 21:03
У четвер напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії біля інституцій Європейського Союзу в Брюсселі підняли українські прапори.
Про це повідомила глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
Фон дер Ляєн опублікувала фото з піднятими прапорами України біля будівлі Єврокомісії, відзначивши, що "одного дня Україна приєднається до нашої європейської родини, одного дня цей прапор буде щодня високо майоріти в Брюсселі, куди він по праву належить".
The spirit and resolve of our Ukrainian friends are an inspiration to us all.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023
Today we proudly raise their flag in front of the @EU_Commission
One day Ukraine will join our European family.
One day this flag will fly high everyday in Brussels, where it rightfully belongs. pic.twitter.com/j25Q9MZnF0
Ввечері на будівлю Єврокомісії освітили в кольори українського прапора. Фон дер Ляєн пояснила, що так вшановують відвагу українського народу, пам'ять полеглих і силу духу цілої країни, яка чинить опір.
"Нехай це підсвічування буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи", - заявила глава ЄК.
Tonight our buildings adorn the colours of Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023
We honour the bravery of the Ukrainian people.
The memory of the fallen.
The fortitude of an entire country in resistance.
Let this illumination be a reminder that together we can overcome even the darkest of times. pic.twitter.com/ppplYbZPDy
"Ми з вами. Ми були з вами у цій екзистенціальній боротьбі від самого початку. Україна стала центром нашого континенту. Місцем, де відстоюються наші цінності, де захищається наша свобода, де пишеться майбутнє Європи", - написала фон дер Ляєн в окремому твіті.
23 лютого країни ЄС у заяві до річниці повномасштабного вторгення РФ пообіцяли домогтися перемоги України у війні з Росією та не зупиняти свою підтримку до того дня, поки не буде відновлено справедливість.