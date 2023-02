Біля інституцій ЄС підняли прапори України

У четвер напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії біля інституцій Європейського Союзу в Брюсселі підняли українські прапори.

Про це повідомила глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн опублікувала фото з піднятими прапорами України біля будівлі Єврокомісії, відзначивши, що "одного дня Україна приєднається до нашої європейської родини, одного дня цей прапор буде щодня високо майоріти в Брюсселі, куди він по праву належить".

The spirit and resolve of our Ukrainian friends are an inspiration to us all. Today we proudly raise their flag in front of the @EU_Commission One day Ukraine will join our European family. One day this flag will fly high everyday in Brussels, where it rightfully belongs. pic.twitter.com/j25Q9MZnF0

Ввечері на будівлю Єврокомісії освітили в кольори українського прапора. Фон дер Ляєн пояснила, що так вшановують відвагу українського народу, пам'ять полеглих і силу духу цілої країни, яка чинить опір.

"Нехай це підсвічування буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи", - заявила глава ЄК.

Tonight our buildings adorn the colours of Ukraine.



We honour the bravery of the Ukrainian people.



The memory of the fallen.



The fortitude of an entire country in resistance.



Let this illumination be a reminder that together we can overcome even the darkest of times. pic.twitter.com/ppplYbZPDy