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Біля інституцій ЄС підняли прапори України

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Четвер, 23 лютого 2023, 21:03

У четвер напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії біля інституцій Європейського Союзу в Брюсселі підняли українські прапори.

Про це повідомила глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн опублікувала фото з піднятими прапорами України біля будівлі Єврокомісії, відзначивши, що "одного дня Україна приєднається до нашої європейської родини, одного дня цей прапор буде щодня високо майоріти в Брюсселі, куди він по праву належить".

Ввечері на будівлю Єврокомісії освітили в кольори українського прапора. Фон дер Ляєн пояснила, що так вшановують відвагу українського народу, пам'ять полеглих і силу духу цілої країни, яка чинить опір. 

"Нехай це підсвічування буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи", - заявила глава ЄК.

"Ми з вами. Ми були з вами у цій екзистенціальній боротьбі від самого початку. Україна стала центром нашого континенту. Місцем, де відстоюються наші цінності, де захищається наша свобода, де пишеться майбутнє Європи", - написала фон дер Ляєн в окремому твіті.

23 лютого країни ЄС у заяві до річниці повномасштабного вторгення РФ пообіцяли домогтися перемоги України у війні з Росією та не зупиняти свою підтримку до того дня, поки не буде відновлено справедливість.

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Урсула фон дер Ляєн Війна з РФ Єврокомісія

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