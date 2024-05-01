В Германии спецназовцам пришлось усмирять нетрезвого "рейхсбюргера" с ножом

В Германии экстремист, назвавший себя так называемым "рейхсбюргером", угрожал ножом полицейским, что привело к проведению операции с участием спецназа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Поздно вечером во вторник полицию вызвали в многоквартирный дом из-за повреждения имущества. Стало известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил дверь.

Когда на место прибыли правоохранители, 30-летний мужчина угрожал им ножом.

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Он кричал, что ненавидит полицию и является "гражданином Рейха" – группы, известной на немецком языке как "рейхсбюргеры".

Эта группа считает, что немецкий Рейх, основанный в 1871 году, существует и сегодня, и что все нынешние государственные институты Германии являются нелегитимными.

Поскольку мужчина закрылся в своей квартире, на помощь полиции был вызван спецназ. Спецназовцы выломали дверь и ворвались внутрь.

В квартире полицейские нашли несколько единиц режущего и колющего оружия. Среди них было несколько запрещенных ножей и топор. Оружие изъяли.

Мужчина получил легкие телесные повреждения. После лечения в госпитале, его поместили в психиатрическую больницу по распоряжению властей.

Напомним, 29 апреля в Германии начался масштабный процесс над мятежниками-"рейхсбюргерами", которые хотели свергнуть Шольца.

Слушания знаменуют начало трех судебных процессов над 27 лицами, которых обвиняют в заговоре, сорванном властями в конце 2022 года.